Tolunay Kafkas'ın teknik patronu olduğu Türkiye U21 takımımız, bu akşam İngiltere U21 takımı ile U21 Avrupa Şampiyonası Eleme maçına çıkacak. Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 3'de mücadele eden Milliler, 7 maçta yalnızca 7 puan toplayabildi. Grubun en etkili takımı olan İngiltere ise 19 puanla lider konumda. Son olarak Andorra U21 takımını 1-0 mağlup eden genç milliler, İngiltere deplasmanından da galibiyet çıkarmak istiyor. Peki, İngiltere U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İngiltere'ye gidecek olan Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası Eleme grubu maçına bu akşam saat 21.30'da çıkacak. Karşılaşma, Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanacak. Grubun en güçlü ekibine karşı galibiyet arayacak olan U21 takımımız, puanını 10'a yükseltmenin peşinde.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere - Türkiye maçı 13 Ekim Salı (bugün) günü saat 21:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 TAKIMI ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe A.Ş.), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Erkan Süer (Galatasaray A.Ş.), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC), Metehan Güçlü (Valenciennes FC), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)