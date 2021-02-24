İngiltere yargısından skandal karar: Müslüman kadının inançları hiçe sayıldı!

İngiltere'de meydana gelen yargı skandalı, İslam dünyasında büyük tepkilere neden oldu. Geçtiğimiz aylarda yeni itp koronavirüse yakalanan 30'lu yaşlardaki hamile bir Müslüman kadının durumu ağırlaşınca hastaneye başvurdu. Acilen ameliyata alınan 32 haftalık hamile kadın, sezaryenle sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmesinin ardından bilincini yitirdi. Doğumdan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan ve kronik böbrek hastası olan kadının bir ciğerinin işlevini yitirdiğini söyleyen doktorlar, durumu aileye bildirdi.

YÖNETİMDEN AİLEYE BASKI

Leicester Üniversitesi Hastanesi'nde yatan genç kadın, vücudunda meydana gelen organ yetmezliğinin ardından yaşam destek ünitesine bağlandı. Hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen genç kadının yaşam destek ünitesinden çıkarılması için bir süre sonra hastane yönetiminden aileye baskı uygulanmaya başlandı.

YARGIÇTAN 'MUCİZE BEKLEMEYİN' ÇIKIŞI

Ancak aile, Müslümanların inancı gereği böyle bir karar veremeyeceklerini ifade edince hastane yönetimi de soluğu mahkemede aldı. İngiliz yargıç Anthony Hayden tarafından görülen davada, hastane yönetiminden kendisine aktarılan bilgiye göre, kadının iyileşme ihtimali olmadığı belirtilerek yaşam destek ünitesinin sona erdirilmesine karar verildi.

Kadının ailesinin inançları gereği itiraz etmesini reddeden Hayden, ailenin "mucize beklememesi" gerektiğini söyledi.