İngiltere’de bıçaklanan hamile kadın öldü, bebeği kurtuldu

İngiltere'de 8 aylık hamile bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde doğan bebeği ise hastanede tedaviye alındı.

Londra'nın güneyindeki Thornton Heath bölgesinde gerçekleşen olayda, 8 aylık hamile Kellymary Fauvrelle (26), 26 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Gelen sağlık görevlilerinün müdahalesiyle bebek sezaryenle dünyaya geldi. Hastaneye götürülen bebeğin hayati riskini koruduğu vurgulandı. 37 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu olayla Londra'daki cinayet sayısı bu yıl 64'e ulaştı.

Olayın ardından Londra Valisi Sadiq Khan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına şiddetin bizim kentimizde yeri olmamalı ve bu tür cinayetler karşılaştığımız problemlerin boyutunu bize gösteriyor. Kalbim bu masum çocuk ve trajik şekilde hayatını kaybeden anne ile beraber" dedi.

DHA