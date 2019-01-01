İngiltere’de bıçaklı saldırı: 3 yaralı

İngiltere'nin Manchester şehrinde bir tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki Victoria tren istasyonunda yerel saatle 20.50 sularında bıçaklı saldırı meydana geldi. İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri polis 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA