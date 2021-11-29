İngiltere'de eğlenmeye gittikleri pubda kar fırtınası nedeniyle mahsur kaldılar! 61 kişi 3 gündür aynı mekanda kalıyor!

İngiltere'nin en yüksek rakımlı eğlence mekanlarından biri olan Yorkshire Dales'te yer alan Tan Hill Inn pubına Cuma günü giden müşteriler, o günden beridir dışarıya çıkamıyor. Deniz seviyesinden 528 metre yüksekte bulunduğu öğrenilen pubın olduğu bölgede yaşanan şiddetli kar yağışı ve fırtınası nedeniyle eğlenmek için giden kişilerin bölgede mahsur kaldığı ancak hallerinden memnun olduğu bilgisine ulaşıldı.

YAĞIŞ NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

Kimisinin konaklamak kimisinin ise Oasis şarkıları çalan bir grubu dinlemek için gittiği pubda Cumartesi sabahı karın 1 metreye yaklaştığı ve yatak odalarının pencerelerine kadar ulaştığı ifade edilirken işletmeci Nicola Townsend, herkesin moralinin yüksek olduğunu, hatta bazı kişilerin mekandan ayrılmak istemediğini ifade etti.

GİTMEK İSTEMİYORLAR

Aralarında müzisyenlerin de bulunduğu 61 kişinin bazılarının pubın giriş kısmında kamp kurduğu, topluluk, bilgi yarışmaları ve karaoke etkinlikleri ile zamanlarını geçirdiği ifade edildi. Pubın sahibi Townsend, 40 kişinin konaklamak için puba geldiğini, geri kalanların ise Cuma akşamı bir iki bira içip ayrılmayı planladığını söyledi

Büyük bir aile haline geldiklerinin altını çizen Townsend, "Hatta bir kadın gitmek istemediğini de söyledi" dedi.

Arwen fırtınası nedeniyle yaşanan şiddetli kar yağışları, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Sayısız yerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenilirken, bazı hatlarda tren seferleri de iptal edildiği bildirildi.