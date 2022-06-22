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İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon rekor kırdı!

İngiltere'de ekonomik kriz büyümeye devam ediyor. Enflasyon, akaryakıttan gıdaya, elektrikten içeceklere kadar geniş çaplı fiyat artışlarıyla 40 yılın zirvesine ulaştı.

İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon rekor kırdı!

İngiltere'de ekonomik kriz artmaya devam ediyor. İngiltere İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre yıllık tüketici enflasyonu nisan ayındaki yüzde 9 seviyesinden mayıs ayında yüzde 9.1'e yükseldi.

İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon rekor kırdı!

3 GÜN BOYUNCA GREV İLAN EDİLDİ

Nisan ayında yüzde 2.5 kaydedilen aylık TÜFE artışı mayısta yüzde 0.7 olarak gerçekleşti. Her iki enflasyon verisi de ekonomistlerin beklentilerinin paralelinde geldi.

İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon rekor kırdı!

Diğer yandan ülkede son 1 haftadır demiryolu işçileri grevini sürdürüyor. Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikası RMT'nin 50 binden fazla üyesi, bu hafta 3 gün boyunca grev ilan etti. Grev nedeniyle İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde tren istasyonları ve Londra metrosu kapandı.

İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon rekor kırdı!

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