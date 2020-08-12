İngiltere’de geliştirilen Kovid-19 aşısına ilişkin sıcak gelişme!

İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı üzerinde çalışılan aşının yeni klinik denemeleri Aralık'taUganda’da da yapılacak.

TESTLER ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının yeni klinik denemelerine katılmak için üniversite ile görüşmelerin yapıldığını ifade edildi.

Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü Direktörü Profesör Pontiano Kaleebu, İngiltere’de geliştirilmekte olan aşının klinik denemelerinin ülkelerinde başlaması için gereken protokolün hazırlandığını duyururken, Uganda’da uygulanacak testlerin Aralık ayı itibarıyla başlayacağını dile getirdi.

"POTANSİYEL AŞININ UGANDA'DA DENENMESİ FAYDALI OLACAK"

Pontiano Kaleebu ülkede denemelerin yapılmasının Covid-19 aşısı arayışına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Başarılı aşıların farklı insan grupları üzerinde test edilmesi gerekiyor. Burada denemeler yapılırsa aşının geliştiricileri aşının Afrika kıtasındaki etkinliğini bilecek ve bu da daha iyi bir temsil sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Aşıların Afrika ülkelerinde denenmesine ilişkin gelen tepkilerin yersiz olduğunu ifade eden Kaleebu, potansiyel aşının Uganda’da denenmesinin faydalı olacağını vurguladı. Kaleebu, ülkedeki antibiyotiklerin dahi yabancılar tarafından üretildiğinin unutulmaması gerektiğini belirterek Uganda halkının klinik denemelere katılacağına inandığını ifade etti.

"AFRİKA ÜLKELERİNİN AŞI DENEMELERİNE GİRMESİ ÖNEMLİDİR

Daha önce insanlar üzerinde gerçekleştirilen ilk aşı denemelerinin başarılı olduğunu belirten Imperial College Üniversitesinin aşı denemelerine Afrika ülkelerinin katılmasının önemli olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, denemelere katılan kişilerin lisans aldıktan sonra aşıyı alma şansının daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Moetri, "Bu nedenle Afrika ülkelerinin aşı denemelerine girmesi önemlidir. Bu durum denemelere katılan ülkelerin aşıları herhangi bir yerde olduğundan daha hızlı almalarını sağlayacak" demişti.