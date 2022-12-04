İngiltere’de hayvan hakları savunucularından aktivist grup Nusr-Et ve Michelin yıldızlı restoranı baskın yaptı

ngiltere'de Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist grup, Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'de yer alan Salt Bae lakabıyla tanınan Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et et restoranına baskın yaptı.

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İngiltere’de hayvan hakları savunucularından aktivist grup Nusr-Et ve Michelin yıldızlı restoranı baskın yaptı

İngiltere'de hayvan hakları savunucusu olan Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, başkent Londra'nın merkezindeki Nusr-Et restoranına baskın yaptı. Protestocular, çalışanlar tarafından dışarı atıldı.

PERSONEL TARAFINDAN RESTORANDAN DIŞARI ATILDILAR

İngiltere'de Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist grup, Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'de yer alan Salt Bae lakabıyla tanınan Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et et restoranına baskın yaptı. Dün yerel saatle 18.00 sularında restorana baskın yapan aktivist grup, önceden rezerve edilmiş masalara oturarak restoranı protesto etti. Nusr-Et'i "bozuk bir sistemin simgesi" olduğu için hedef aldıklarını aktaran protestocular, yaklaşık 1 saat sonra Nusr-et personeli tarafından restorandan dışarı atıldı.

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BİTKİ BAZLI BİR GIDA SİSTEMİ" ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Aktivist grup tarafından yapılan açıklamada, "bitki bazlı bir gıda sistemi" çağrısında bulunuldu. Animal Rebellion üyesi Ben Thomas, Nusr-Et'e yaptıkları baskın hakkında, "Bunun gibi restoranlar bozuk bir sistemin simgesi. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda bankalarına bel bağlarken, influencer şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinin üzerinde satıyor" dedi.

Metropolitan Polisi protestonun bildirildiğini ancak grubun memurlar gönderilmeden önce restorandan ayrıldığını söyledi.

NUSR-ET'İN ARDINDAN MİCHELİN YILDIZLI RESTORANI HEDEF ALDILAR

Animal Rebellion grubu üyeleri Nusr-Et'in ardından aynı gün Manchester'daki Michelin yıldızlı Mana adlı restoranda da benzer bir protesto düzenledi. Manchester Polisi, 14 kişinin ağırlaştırılmış suç şüphesiyle gözaltına alındığı ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldığını belirtti.

Mana restoran tarafından yapılan açıklamada, protestocuların "Covid-19 ve devam eden enerji krizinden ekonomik olarak zaten zarar görmüş küçük bir işletmenin işleyişini sekteye uğrattığı" ifade edildi.

İşletme sahibi Simon Martin yaptığı açıklamada, "Protestocuların neden kurumsal bir fast-food zinciri yerine sürdürülebilirliğe ve hayvan refahına öncelik veren bir restoranı seçtikleri konusunda kafamız karıştı" dedi.

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