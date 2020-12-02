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  3. İngiltere'de karantina sona erdi! Koronavirüse rağmen sokaklar doldu taştı

İngiltere'de karantina sona erdi! Koronavirüse rağmen sokaklar doldu taştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan ulusal karantina Noel'in yaklaşması dolayısıyla sonlandırıldı.

İngiltere'de karantina sona erdi! Koronavirüse rağmen sokaklar doldu taştı 1112

İngiltere'de ulusal karantina Noel'in yaklaşması nedeniyle sonlandırıldı.