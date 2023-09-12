İngiltere’de Kemer tanıtımı için 7.3 milyon kişiye ulaşıldı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun İngiltere'de bir seyahat acentesiyle Kemer tanıtımı için yaptığı anlaşma meyvelerini verdi.

Turizmde pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla İngiltere pazarının önde gelen seyahat acenteleri arasında yer alan jet2 ile Kemer Belediyesi arasında imzalanan tanıtım sözleşmesi çerçevesinde Kemer'in İngiltere pazarında daha fazla ön plana çıkmasına imkan sağladı.

Kemer'in bir destinasyon olarak farkındalığının arttırılmasına yönelik yapılan kampanya ile sosyal medyada 7,3 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. Blog ve e-posta yayınları ile de desteklenen kampanyada Kemer destinasyonu özellikle aile ve çift tatili ile ön plana çıkarıldı. Tanıtım kampanyası sürecinde Kemer'i tercih eden misafir sayısında artış gözlenirken, kampanya destinasyonun İngiliz pazarında bilinirliğinin arttırılmasında büyük rol oynadı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, Kemer tanıtım anlaşmasının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Kemer'in Pazar çeşitliliğine ihtiyaç duyduğunu ve Kemer Belediyesi olarak bu yönde çalışmalarına devam ettiklerine işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, "Kemer için Rusya pazarının yanı sıra Avrupa ve İngiltere pazarı da büyük önem arz ediyor. Bu çizgide yaptığımız anlaşma ile İngiltere'de sosyal medya platformlarında Kemer'e büyük yer ayrılıyor. Seyahat acentesi aracılığıyla 7.3 milyon kişiye ulaşıldı ve Kemerimizin adını duyurmuş olduk. Bu rakam her geçen gün artıyor. Buna yönelik acenteler üzerinden tanıtım kampanyalarına odaklanıyoruz. Kemerimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)