İngiltere’de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İNGİLTERE'de koronavirüs nedeniyle 80 yaşındaki Mustafa Ahmet hayatını kaybetti.

Ahmet'in hayatını kaybettiği Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından açıklandı. "Londra'da koronavirüs nedeniyle bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti" diyen Horozoğlu, "Mustafa Ahmet, Kuzey Londra'da bulunan North Middlesex Hastanesi'nde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Güney Londra'da yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı da tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA