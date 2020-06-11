İngiltere’de korona virüs “test ve takip” sistemi yaygınlaştırılabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında devreye sokulan "test ve takip" sistemi uygulamasının ülke genelinde kullanma çağrısında bulundu.

Korona virüs salgını ile zor günler geçiren İngiltere'de vaka ve can kaybı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdiği test ve takip sistemi uygulamasını ülke genelinde kullanma çağrısında bulundu. Bakan, geçtiğimiz hafta Wight Adası'nda devreye sokulan sistem hakkında "Sistem iyi çalışıyor ve iyileşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Hancock, takip sistemine şu ana kadar 25 bin kişinin katıldığını ifade ederken, "NHS test ve takip sistemine katılım sizin vatandaşlık görevinizdir" dedi.

NHS test ve takip sisteminin yöneticisi Barones Dido Harding, yaptığı açıklamada sistemin hızını arttırmak için daha yapılması gereken çok şeyin olduğunu aktardı. Harding, uygulamayı kullananlara seslenerek, "Kendilerini ve toplumu korudukları için insanlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Harding, sistem sayesinde normalleşme sürecinin daha kolay ve hızlı olacağını aktarırken, sistemin başarısının vatandaşların katılımı ile doğru orantılı olduğunu dile getirdi. Harding, sistem sayesinde ilk haftada 31 binden fazla kişinin hasta kişiler ile temas ettiğini tespit ettiklerini açıklarken, tespit edilen kişilerin yüzde 85'ine 24 saat içinde ulaşıldığını aktardı.

Öte yandan İngiltere'de son 24 saatte 151 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 41 bin 279'a ulaştı. Ülkede son 24 saate bin 266 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 291 bin 409'a yükseldi.

Kaynak: İHA