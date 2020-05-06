İngiltere’de korona virüse bağlı can kaybı 30 bini aştı

İngiltere'de son 24 saatte 649 kişinin daha yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 30 bin 76'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick bugün gerçekleşen basın toplantısında İngiltere'de korona virüs nedeniyle 649 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 30 bin 76'ya ulaştığını açıkladı. Bakan Jenrick, ülkede son 24 saatte 6 bin 111 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 201 bin 101" yükseldiğini bildirdi. İskan Bakanı Jenrick, bugün 68 bin 463 adet Covid-19 testinin yapıldığını belirtirken bu sayı ile İngiltere hükümeti tarafından Nisan ayı sonunda yerine getirilmesi planlanan "günde 100 bin adet Covid-19 testi" yapılması hedefine ulaşılamadı.

İngiltere'de normale dönüş hazırlığı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pazartesi günü korona virüs kısıtlamalarından çıkış planlarını açıklayacağını belirten Bakan Jenrick, yeni hedeflerinin günde 200 bin korona virüs testi yapmak olduğunu açıkladı. Korona virüs kısıtlamalarından çıkış planları üzerinde çalışmaların devam ettiğine değinen Bakan Jenrick, hükümetin toplu taşımanın nasıl daha güvenli hale getirilebileceği üzerinde planlar yaptığını ifade etti. Bakan Jenrick ayrıca, insanların yürümesini ve bisikletin tercih edilmesinin yaygınlaştırılabilmesi için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Küçük işletmelere yardım fonu

İskan Bakanı Jenrick, hükümetin küçük işletmelere yardım amacıyla fon sağlanacağını açıkladı. "Hükümetin misyonu insanları tekrar işe almak" diyen Bakan Robert Jenrick, "Yapacağımız her şeyin insanların güvenli şekilde işlerine geri dönmelerine ve arkadaşlarıyla yeniden buluşmalarına yardımcı olmak için yapıldığını garanti ediyorum" diye konuştu.

İngiltere'deki ölüm oranlarının İtalya'yı geçtiği konusunda gelen sorulara yanıt veren Bakan Jenrick, "Uluslararası bir karşılaştırma yapmak zor" ifadelerini kullandı. Bakan Jenrick, diğer ülkelerin virüsü farklı şekillerde ölçtüğünü ifade etti.

Vatandaşların tıbbi tavsiyelere bağlı kalmasının önemli olduğunun altını çizen Bakan Jenrick, az sayıda aile üyeleri ile cenaze törenleri düzenlenebileceğine dair izinlerin verilebileceğini dile getirdi.

Öte yandan Bakan Jenrick, 8 Mayıs Cuma günü İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkış yıl dönümü olan Avrupa Zafer Günü'ne atıfta bulunarak "Evde kal" kurallarına tekrar dikkat çekti.

Kaynak: İHA