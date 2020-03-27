İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de son 24 saatte 181 toplamda ise 759 kişi hayatını kaybetti.

BORİS JOHNSON'DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Tüm dünyada hızla yayılan politikacı,sanatçı ve çok sayıda ünlünün yakalandığı koronavirüsün(Kovid-19) bulaştığı önemli kişilerden biri de İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu. Johnson'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Dün başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara'da hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığını belirten Johnson, hükümetin koronavirüsle mücadelesine önderlik etmeyi sürdüreceğini açıkladı:

"Şimdi kendimi tecrite alıyorum, ancak bu virüsle mücadele ettiğimiz müddetçe, hükümetin müdahalesine videokonferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim."