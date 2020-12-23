İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 744 kişi öldü

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saate 39 bin 237 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Buna göre, İngiltere'deki toplam vaka sayısı 2 milyon 149 bin 551'e yükseldi.

Koronavirüsün daha hızlı yayılan iki türünün tespit edildiği ülkede, virüs sebebiyle son 24 saatte 744 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı sayısı 69 bin 51'e ulaştı.

Bir günde 453 bin 903 adet koronavirüs test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 48 milyon 926 bin 548 oldu.

Ülkede, koronavirüs sebebiyle 20 bin 917 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söylemişti.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

Korkutan açıklama: Koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜSÜN GÜNEY AFRİKA KAYNAKLI DAHA HIZLI YAYILAN BAŞKA BİR TÜRÜ DAHA TESPİT EDİLDİ

İngiltere'de Güney Afrika'dan gelen 2 kişide Kovid-19'un daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiği bildirilmişti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün yaptığı açıklamada, yeni türün, daha da bulaşıcı olduğunu ve bunun İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğradığını açıklamıştı.