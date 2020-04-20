İngiltere’de koronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 80’e yükseldi

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 80'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere'deki durumla ilgili açıklama yaptı. "Salgın nedeniyle Kıbrıs Türk Halkı önemli kayıplar veriyor maalesef" diyen Özersay, "Londra Temsilciliği'mizden aldığım resmi rakamlara göre salgın sonucu Birleşik Krallık'ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

ÖNEMLİ İSİMLERİ KAYBETTİK

Özersay, "Aralarında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan. Hepsine Allahtan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA