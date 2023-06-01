İngiltere'de marketler hırsızlık olaylarına yeni önlemler alıyor, gıdaların üzerine alarm taktılar!

Marketler hırsızlık olaylarıyla mücadele etmek için yeni önlemler almaya devam ediyor Alarm takma yöntemiyle ürünlerin güvenliğini artıran marketler, kahve reyonlarında boş kutular kullanarak dikkat çekici bir önlem almış görünüyor.

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İngiltere'de marketler hırsızlık olaylarına yeni önlemler alıyor, gıdaların üzerine alarm taktılar!

İngiltere'de gıda enflasyonu Nisan ayında yüzde 19,1 seviyesine yükselerek son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Polis teşkilatı verilerine göre, Mart ayında marketlerde gerçekleşen ürün hırsızlığı olayları 33 bin oldu, bu da bir önceki yıla göre yüzde 30,9'luk bir artışa denk geliyor.

Co-op market zinciri bir açıklama yaparak, bu durumu ülke genelinde değil, sadece belli mağazalarında uygulamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sosyal medyada dolaşan bir başka fotoğrafta ise M&S market zincirine ait bir reyonda sadece üç biftek olduğu görülüyor.

M&S temsilcisi ise ülke genelinde böyle bir uygulamalarının olmadığını ancak hırsızlık vakalarının artmasıyla mücadele etmek için bazı mağazaların kendi inisiyatifleriyle böyle önlemler aldıklarını belirtti.

Aldi mağazalarında peynir ve et ürünlerine alarm takıldığı görülmektedir.

Aldi temsilcisi, bu durumun yerel bir önlem olduğunu ifade etti.

Sainsbury's mağazaları, müşterilerin kasalardan geçebilmek için ürünlerinin barkodunu okutarak çıkış noktasına bariyer koydu. Bu uygulama tepkilere neden oldu.

FİYATLAR ARTTI

Son bir yılda İngiltere'de süt, şeker, makarna gibi birçok ürünün fiyatı hızlı bir şekilde arttı.

Britanya Perakendeciler Konsorsiyumu'ndan Tom Ironside, "2021-22 döneminde çalınan ürünlerin maliyeti yaklaşık olarak 1 milyar sterlin. Bu miktar, fiyatların düşürülmesi için kullanılabilirdi" şeklinde açıklamada bulundu ve ekledi:

"Hırsızlıkla mücadele etmek için mağazalar, kamera sistemleri, alarm sistemleri ve güvenlik personeline yüzlerce milyon sterlin harcamak zorunda kalıyor."

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