İngiltere’de müşterilerde korona tespit edildi, bazı işletmeler yeniden kapandı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin hafifletilmesiyle kafe, bar, restoran gibi yerler açılırken, bazı müşterilerde virüs tespit edilmesi üzerine 3 işletme yeniden kapatıldı.

İngiltere'de Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü birçok bar, restoran ve kafe gibi işletmeler kapılarını yeniden açtı. Ülkenin farklı bölgelerindeki 3 bar, bazı müşterilerinin korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından iş yerlerini kapattı. Bristol'de 1, Leeds kentinde 1 ve Slough kentinde 1 olmak üzere toplam 3 bar yeniden kepenk kapattı.

Leeds kentindeki işletme yetkilisi, bir müşterisinin Pazartesi günü korona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini söylemek için aradığını ve bu bilgiden sonra işletmesini kapatmaya karar verdiğini ifade etti. Yetkili, barın derinlemesine temizleneceğini ve tüm personelinin test edileceğini belirtti.

Öte yandan İngiltere Başkanı Boris Johnson 4 Temmuz'dan itibaren bar, restoran, kafe ve kuaför gibi işletmelerin yeniden açılacağını duyurarak 2 metrelik sosyal mesafe kuralının 1 metreye düşürüleceğini bildirmişti. Ülkede bar ve restoranların yanı sıra sinemalar, müzeler, kütüphaneler, açık hava spor salonları ve galeriler de yeniden kapılarını açmıştı.

Dünya genelinde korona virüsten en çok can kaybının yaşandığı 3. ülke İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 155 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte 581 yeni vaka kaydedildi. İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 391'e, toplam vaka sayısı ise 286 bin 349'a yükseldi.

Kaynak: İHA