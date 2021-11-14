Canlı |Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi!Nirengi ne demek, TDK'ya göre Nirengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini cayır cayır yaktı!İngiltere'de patlama! Ölü ve yaralılar var!Çalışma Bakanı Bilgin: 3600 Ek Gösterge sorunu ocak ayında Meclis'e taşınacak!Kostak ne demek, TDK'ya göre Kostak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Galatasaray - Semt77 Yalovaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika: 14 Kasım 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Park halindeyken freni patlayan 'sürücüsüz' kamyon korku dolu anlara sebep verdi!Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linki
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İngiltere'de patlama! Ölü ve yaralılar var!

İngiltere'de patlama! Ölü ve yaralılar var!

İngiltere'nin Liverpool kentinde bir otomobilde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 ölü 1 yaralı olduğu tespit edildi.

İngiltere'de patlama! Ölü ve yaralılar var!

İngiltere’nin Liverpool kentinde yer alan, Liverpool Women’s Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde patlama oldu.  Edinilen bilgiye göre, bölgeden sorumlu Meyseyside Polisi, yerel saat ile 11.00 civarında meydana gelen olay sebebiyle hastanenin çevresine güvenlik kordonu oluşturulduğu ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis, yaralının hastanede tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT