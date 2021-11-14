İngiltere'de patlama! Ölü ve yaralılar var!

İngiltere’nin Liverpool kentinde yer alan, Liverpool Women’s Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde patlama oldu. Edinilen bilgiye göre, bölgeden sorumlu Meyseyside Polisi, yerel saat ile 11.00 civarında meydana gelen olay sebebiyle hastanenin çevresine güvenlik kordonu oluşturulduğu ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis, yaralının hastanede tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.