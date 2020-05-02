İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 621 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 131'e yükselirken, günlük korona test sayısı 100 bine ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 131'e yükseldi. Ülkede 4 bin 806 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 182 bin 260'a ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan İngiltere'de yapılan korona test sayısı 1 milyon 129 bin 907'ye ulaştı.

Kaynak: İHA