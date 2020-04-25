İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 813 ölüm

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 813 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 319'a yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini geçti. Son 24 saatte virüs nedeniyle 813 hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 20 bin 319'ya çıktı. Öte yandan, toplam vaka sayısının da 148 bin 377'ye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA