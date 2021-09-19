İngiltere'de yapılan araştırmaya göre: Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak!

İlk olarak Hindistan'da görülen mutasyona uğrayan virüs şu anda tüm dünyadaki etkin baskısını gösteriyor. Varyantı inceleyen ekibin raporuna göre, İngiliz hükümetine tavsiyelerde bulunan bilim danışmanları aşıların önemini gözler önüne seren bilgiler paylaştı.

AŞI OLMADAN DELTA VARYANTINDAN KORUNMAK İMKANSIZ

Sonuçlanan rapora göre aşı olmayan herkesin Delta'ya yakalanacağının altı çizildi ve "Delta aşı olmayan herkesi avlayacak" ifadesi eklendi. Delta varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkat çeken raporda aşı dozları tamamlanmadan Delta'dan korunmanın imkansız olduğu belirtildi.

BIONTECH AŞISI DELTA'YA KARŞI ETKİLİ

İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili olduğu bildirildi.