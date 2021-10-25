28 Ekim bankalar açık mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor 2021? 1,5 gün resmi tatil mi?Son dakika | EPGİS sürücülere kötü haberi verdi: Benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam geldi29 Ekim resimli kutlama mesajları 2021 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarıİnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | İnstagram TV neden kaldırıldı?Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'nun seksi pozları sosyal medyayı salladı! Takipçileri ikiye bölündü!Türkiye Emlakçılar Federasyonundan 'Konut fiyatları' hakkında açıklama geldi: "Çok ciddi artış olacak"Peugeot Ekim kampanyası çok ses getirecek! 20 bin lira indirimli satılıyor!Fenomenolojik ne demek, TDK'ya göre Fenomenolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 25 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İngiltere'de yeni bir virüs ortaya çıktı! "Donovanosis" virüsü cinsel yolla bulaşıyor, vücutta çürükler oluşturuyor

İngiltere'de yeni bir virüs ortaya çıktı! "Donovanosis" virüsü cinsel yolla bulaşıyor, vücutta çürükler oluşturuyor

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele halindeyken bir virüs daha ortaya çıktı. Uzmanlar cinsel yolla bulaşan "Donovanosis" isimli virüsün vücutta çürümeye neden olduğunu ve AIDS'e bile neden olabileceğini belirtti.

İngiltere'de yeni bir virüs ortaya çıktı! "Donovanosis" virüsü cinsel yolla bulaşıyor, vücutta çürükler oluşturuyor

Donovanosis adlı virüs, İngiltere'de ortaya çıktı ve büyük paniğe yol açtı. Virüs cinsel yolla bulaşıyor. Tanımladıkları isim ise 'et yiyen'. AIDS'e kadar gidebilen virüs, yeterli önlemler alınmadığı taktirde daha da çoğalabileceği belirtiliyor.

ÇOK SEYREK GÖRÜLÜYORDU

Bir İngiliz gazetesi olan İngiliz Birmingham Mail gazetesinin internet sitesinde yeni bir haber yayınlandı. Haberde ülkenin belirli kısımlarında farklı bir salgının yayılmaya başlandığı belirtildi. Cinsel yol ile bulaşan Donovanosis isimli bu virüsün önceden çok seyrek görüldüğü ancak son senelerde İngiltere'de yaygınlaştığı belirtildi. 

İngiltere'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Donovanosis virüsü cinsel yolla bulaşıyor, vücutta çürükler oluşturuyor

Hastalık 'kırmızı ve etli' ülserlere neden olurken, genital dokuda hasar meydana getiriyor. 2016 yılından bu yana da artışta olduğu uzmanlar tarafından bildirildi.

HASTALIK YAYGINLAŞTI

Londra'da görevli olan ve gazeteye açıklamalarda bulunan Dr. Shree Datta, son dönemdeki verilere bakıldığında hastalığın Hindistan, Brezilya ve Yeni Gine gibi ülkelerde görüldüğünü, ancak daha da yaygın hale geldiğini belirtti.

İngiltere'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Donovanosis virüsü cinsel yolla bulaşıyor, vücutta çürükler oluşturuyor

KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEBİLİR

Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla kıyaslandığında Donovanosis'in daha seyrek görüldüğünü söyleyen uzmanlar, kamu sağlığını tehdit edebilecek boyutlara da ulaşabileceğini belirttiler. "Genelde tropikal bölgelerde görülen bu hastalık kontrol edilmezse enfeksiyonun zarar verdiği bölgelerde HIV oluşumunu tetikleyebilir" açıklaması yapıldı. İngiliz basını tarafından 'et yiyen virüs' olarak adlandırılan Donovanosis gerçekte et yemiyor. Ancak cildin kırmızı ve şişmiş bir halde görünmesine neden oluyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT