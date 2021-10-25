İngiltere'de yeni bir virüs ortaya çıktı! "Donovanosis" virüsü cinsel yolla bulaşıyor, vücutta çürükler oluşturuyor

Donovanosis adlı virüs, İngiltere'de ortaya çıktı ve büyük paniğe yol açtı. Virüs cinsel yolla bulaşıyor. Tanımladıkları isim ise 'et yiyen'. AIDS'e kadar gidebilen virüs, yeterli önlemler alınmadığı taktirde daha da çoğalabileceği belirtiliyor.

ÇOK SEYREK GÖRÜLÜYORDU

Bir İngiliz gazetesi olan İngiliz Birmingham Mail gazetesinin internet sitesinde yeni bir haber yayınlandı. Haberde ülkenin belirli kısımlarında farklı bir salgının yayılmaya başlandığı belirtildi. Cinsel yol ile bulaşan Donovanosis isimli bu virüsün önceden çok seyrek görüldüğü ancak son senelerde İngiltere'de yaygınlaştığı belirtildi.

Hastalık 'kırmızı ve etli' ülserlere neden olurken, genital dokuda hasar meydana getiriyor. 2016 yılından bu yana da artışta olduğu uzmanlar tarafından bildirildi.

HASTALIK YAYGINLAŞTI

Londra'da görevli olan ve gazeteye açıklamalarda bulunan Dr. Shree Datta, son dönemdeki verilere bakıldığında hastalığın Hindistan, Brezilya ve Yeni Gine gibi ülkelerde görüldüğünü, ancak daha da yaygın hale geldiğini belirtti.

KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEBİLİR

Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla kıyaslandığında Donovanosis'in daha seyrek görüldüğünü söyleyen uzmanlar, kamu sağlığını tehdit edebilecek boyutlara da ulaşabileceğini belirttiler. "Genelde tropikal bölgelerde görülen bu hastalık kontrol edilmezse enfeksiyonun zarar verdiği bölgelerde HIV oluşumunu tetikleyebilir" açıklaması yapıldı. İngiliz basını tarafından 'et yiyen virüs' olarak adlandırılan Donovanosis gerçekte et yemiyor. Ancak cildin kırmızı ve şişmiş bir halde görünmesine neden oluyor.