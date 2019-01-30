İngiltere'de yoğun kar yağışı nedeniyle Manchester ve Liverpool havalimanlarının pistleri geçici olarak kapatıldı, tüm uçuşlar iptal edildi.

İngiltere'de dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Mancherster ve Liverpool havalimanlarının pistleri karla kaplandı. Havalimanlarında başlatılan kar küreme çalışmaları nedeniyle pistler uçuşlara kapatıldı. Bazı uçuşlar başka havalimanlarına kaydırılırken, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Manchester Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada pistlerin yerel saatle 10.30'a kadar kapalı olacağı belirtilerek yolculara yola çıkmadan önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiye edildi. Havalimanı sözcüsü, personelin pistleri temiz tutmak için gece boyunca çalıştığını ancak kar yağışı nedeniyle havalimanındaki durumun yeniden kötüleştiğini bildirdi.

Liverpool Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise uçuş pistinin geçici olarak kapatıldığı, ne zaman açılacağının belli olmadığı belirtildi.

İngiliz Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamada İngiltere'nin birçok yerinde ve Manchester'da 10 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle sarı uyarı verildiği bildirilirken, kar yağışının demiryolları, karayolları ve havalimanlarında aksaklıklara neden olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA