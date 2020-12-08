İngiltere'deki ilk aşının yapıldığı o anlar!
Geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onayı verilen ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı ilk olarak İngiltere'de 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına uygulandı. Aşının yapıldığı o anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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08 Aralık 2020 Salı 12:44
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