İngiltere'deki ilk aşının yapıldığı o anlar!

Geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onayı verilen ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı ilk olarak İngiltere'de 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına uygulandı. Aşının yapıldığı o anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.