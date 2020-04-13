İngiltere'deki Müslümanlar koronavirüsle mücadele için seferber oldu

ANKARA (AA) - İngiltere’de Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri kişisel koruyucu kıyafetleri hastanelere bağışlarken, ihtiyaç sahipleri ve yaşlılara yardım faaliyetlerinde bulunuyor.



El Cezire’nin haberine göre, İngiltere’deki Müslümanlar, kişisel koruyucu kıyafet eksiği yaşayan hastanelere ekipman tedarik etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla harekete geçti.



Birmingham kentindeki Green Lane Camisi ve Toplum Merkezi, ülke genelinde hastanelerde koruyucu ekipman eksikliği yaşanması ve hastanelerde salgına yakalanan doktor ve hemşire sayısının artması üzerine 350 kişilik gönüllü ekip kurdu.

Ekip, kişisel koruyucu kıyafetler üretmeye başladı.



Green Lane Camisi, çeşitli organizasyonlarla iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı hizmeti de veriyor.

İçerisindeki soğuk hava deposunda geçici morg hizmeti sunan cami, üyeleriyle defin sürecinde hizmet de veriyor.



İngiltere merkezli Müslüman Eller Vakfı da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek servisi ve karantina altındaki yaşlı insanlara yönelik çok dilli yardım hattı kurma hazırlığı yürütüyor.



Ülkedeki Müslüman toplum bireysel olarak da yaşadıkları bölgelerdeki yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Müslümanlar, yaşlılara dezenfektan ve ihtiyaç sahiplerine yüzlerce paket gıda yardımında bulundu.



Ülkedeki Müslüman toplum, yakınlarını kaybeden ailelerin cenaze masraflarını karşılamak üzere kitlesel fonlar da oluşturdu.



İngiltere'de salgın nedeniyle 11 bin 329 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 621 kişi de hastalığa yakalandı.



Kaynak: AA