İngiltere’deki Türklere Ankara Anlaşması şoku

LONDRA (İHA) – İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması davasını reddetti. Mahkeme, İçişleri Bakanlığının yaptığı değişikliğin mağduriyete yol açtığını kabul ederken, daha büyük kamu yararı içerdiğini savunarak yeni uygulamanın meşru olduğuna hükmetti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği"nin açtığı davada kararını açıkladı. Kararı açıklayan İngiltere Yüksek Mahkemesi Hakimi Yargıç Sir James Michael Dingemans, Ankara Anlaşması kapsamında İçişleri Bakanlığının yaptığı değişikliğin mağduriyete neden olduğunu kabul ederken, kamu yararının gözetilmesinden ötürü "orantılı ve meşru" olduğuna hükmettiğini savundu.

Mahkeme heyeti tarafından alınan karar dosyasında İngiltere hükümetinin meşru beklentiyi ihlal ettiğini kabul etmesine rağmen, amacın göçmenlik sisteminde idareyi sağlamak olduğu belirtildi. Avukatlık ofisinden yapılan açıklamada ise davanın temyize gideceği bildirildi.

Kaynak: İHA