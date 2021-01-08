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İngiltere'den, ABD'nin geliştirdiği Moderna aşısına onay geldi

İngiltere hükümeti, ABD'li şirket Moderna'nın geliştirdiği kovid-19 aşısının ülkede kullanılmasını onay verdi.

İngiltere'den, ABD'nin geliştirdiği Moderna aşısına onay geldi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech, Oxford ile AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıların ardından yüzde 94 etkili olan Moderna'nın aşısına da onay verdiğini duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile ortak çalışacak olan ve İngiltere'den onaylanan 3. aşı olan Moderna, ilkbaharda piyasaya dağıtılmaya başlanacak. İngiltere hükümeti, onaylanan Moderna aşısından 17 milyon doz ön sipariş verirken, bu aşının diğerlerine göre nakliyesinin daha kolay olacağı belirtildi.

ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in aşısının -70 derece sıcaklıkta taşınması gerekirken, Moderna'nın aşısının -20 derecelik bir ortamda taşınmasının mümkün olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan aşı transferi ile birlikte İngiltere genelinde 1.5 milyon kişi aşı olurken, bu sayı 80 yaş üstü kişilerin dörtte birini oluşturuyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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