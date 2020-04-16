İngiltere'den Çin'e koronavirüs ile ilgili ağır suçlama!

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'le hesaplaşmaya yönelik bir soru üzerine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkması dahil olmak üzere salgına ilişkin gelişmeler ile birlikte bilimin yönlendirmesinin de esas alınması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının uluslararası iş birliğinin önemini gösterdiğini ve İngiltere'nin vatandaşlarını ülkeye getirmede Çin'le iyi bir şekilde çalıştığını söyledi.

Raab açıklamasında "Meselede tüm açıları dikkate almalı ve dengeli olmalıyız. Ancak hiç şüphe yok ki bu krizden sonra işler eskisi gibi olmaz. Bunun (virüs) nasıl ortaya çıktığı ve çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor sorular sormamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Raab, bu sözlerinin uygulamada yeni gümrük vergileri veya İngiltere'deki Çin yatırımlarına kısıtlama anlamına gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine ise İngiltere'nin ortaklarıyla çalışacağını ve virüsün ortaya çıkışıyla ilgili soruların cevabı bilinmeden belirli bir karar alınamayacağını ifade etti.

''ÇİN, BAŞLANGIÇTA BİLGİ GİZLEDİĞİ İÇİN SORUMLU TUTULMALI''

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, koronavirüsün sorumlusunun belli olduğunu, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.

140 binden fazla kişinin ölümüne neden olan virüs, 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarından çıkarak dünyaya yayılmıştı.