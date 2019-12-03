İngiltere’den Dörtlü Suriye zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Zirve sonrası ortak açıklama yapıldı. Açıklamada "İdlib dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı." denildi.

DÖRTLÜ ZİRVE'NİN ARDINDAN İNGİLTERE DUYURDU

İngiltere’den Dörtlü Suriye zirvesi ile ilgili, “Liderler sivillere saldırıların durması için görüş birliğinde” açıklaması yapıldı.