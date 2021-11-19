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İngiltere'den flaş karar! Resmen açıklandı: Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi kanadı da terör örgütü ilan edilecek

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi kanadını da terör örgütü ilan edileceğini duyurdu.

İngiltere'den flaş karar! Resmen açıklandı: Filistin İslami Direniş Hareketi'nin siyasi kanadı da terör örgütü ilan edilecek

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. 

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi kanadının da terör örgütü olarak ilan edileceğini ifade eden Patel, sürecin tamamlanması için konuyu Parlamentoya taşıyacağını sözlerine ekledi.

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamas, kapsamlı ve gelişmiş silahlara erişim ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere önemli bir terörizm kapasitesine sahip. İngiliz hükümeti, nerede olursa olsun aşırılıkçılarla ve terörle mücadele etmeye kararlıdır"

HAMAS'IN ASKERİ KANADI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Hamas'ın Gazze'yi kontrol eden askeri yapısı İngiltere tarafından daha önce terör örgütü olarak kabul edilmişti. Ancak İçişleri Bakanı Patel'in açıklamasına göre Hamas'ın siyasi yapısı da dahil olmak üzere grubun tamamı İngiltere tarafından terör örgütü olarak ilan edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 2000 tarihli Terörizm Yasası gereğince İçişleri Bakanı, terörle ilgili olduğuna inandığı bir örgütü yasaklayabilme yetkisine sahip. Yasaya göre yasaklanmış bir örgüte üye olmak, örgüte destek sağlamak veya insanları teşvik etmek, terör örgütünü desteklediğini belirten giysiler giymek ceza gerektiren suçlar olarak tanımlanıyor. Ayrıca Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edilmesiyle beraber destekçileri 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Hamas, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası güçler tarafından terör örgütü ilan edilmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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