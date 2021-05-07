İngiltere'den flaş karar: Türkiye'yi kırmızı listeye aldı! Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'de oynanabilir!

İngiltere'den iki takımın yarışacağı Şampiyonlar Ligi final maçlarının İstanbul'da oynanmasına karar verilmesinin ardından İngiltere'den beklenmedik bir hamle geldi. İngiliz yetkililer, Manchester City ile Chelsea arasında gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi Türkiye'yi 'kırmızı' listeye aldı. Böylece Türkiye'ye gelen yolculara, ülkelerine döndüklerinde 10 gün karantina uygulanacak.

10 GÜN BOYUNCA KARANTİNA ZORUNLULUĞU

İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan 'kırmızı listeye' dahil etti. Bu listeye dahil olan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

'FİNALİ İNGİLTERE'DE YAPMAYA HAZIRIZ'

Kararı duyuran İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi. Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve finalin İngiltere'de yapılmasına hazır olduklarını söyledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından yapılan açıklamada, "Taraftarlar Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeli. UEFA ile anlaşırsak final İngiltere'de oynanabilir." ifadeleri kullanıldı.