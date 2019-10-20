İngiltere'den Türkiye ve ABD'ye ilişkin açıklama
Boris Johnson, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu
Johnson, konuya ilişkin "Operasyona ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. ABD ile varılan anlaşma zaiyatı en aza indirecektir." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor....
Etiketler : Boris Johnson, açıklama, abd, Barış Pınarı Harekatı
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