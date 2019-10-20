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İngiltere'den Türkiye ve ABD'ye ilişkin açıklama

Boris Johnson, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere'den Türkiye ve ABD'ye ilişkin açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu

Johnson, konuya ilişkin  "Operasyona ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. ABD ile varılan anlaşma zaiyatı en aza indirecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor....
 

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