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  3. İngiltere'nin ardından Japonya'da da kovid-19 mutasyonu tespit edildi

İngiltere'nin ardından Japonya'da da kovid-19 mutasyonu tespit edildi

Japonya’da koronavirüsün "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakalarının tespit edildiği duyuruldu. Ülkenin sağlık bakanı, havalimanlarında karantinada tutulan ve İngiltere’ye seyahat eden 5 kişide Kovid-19’un mutasyonu tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'nin ardından Japonya'da da kovid-19 mutasyonu tespit edildi

Daha önce Kovid-19 tespit edilen yolcuların numunelerinin analiz edilmesi sonucu, taşıdıkları virüsün İngiltere’de tespit edilen Kovid-19 varyantı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Kovid-19’un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türünün tespit edildiği 5 kişiden 4'ünün "asemptomatik" ve yaşlarının 70'in altında olduğu kaydedildi. Japonya, oturumu bulunan yabancılar ile vatandaşları haricinde İngiltere'den iş, eğitim ve turizm gibi seyahatleri askıya almıştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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