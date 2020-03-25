İngiltere’nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Dick koronadan hayatını kaybetti
İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick'in (37) korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Yardımcısı Dick'in ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
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