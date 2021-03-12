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İngiltere'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İngiltere'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İngiltere'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden İngiltere'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

İngiltere'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İngiltere'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkez ülkedir. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur. İngiltere halkına İngilizler denir.

İngiltere'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

İngiltere, 67886011 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 20. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0087 olduğu görülmektedir.

İngiltere'nin Müslüman Nüfus sayısı 1,647,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 2,7 olarak rakamlara yansımıştır.

İngiltere'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İngiltere'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İngiltere'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  İngiltere'nin yüz ölçümü 245872 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İngiltere'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1680  km²    Karasal Alan : 241930 km²

İngiltere'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İngiltere'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İngiltere'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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