İngiltere'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İngiltere'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkez ülkedir. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur. İngiltere halkına İngilizler denir.

İngiltere'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

İngiltere, 67886011 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 20. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0087 olduğu görülmektedir.

İngiltere'nin Müslüman Nüfus sayısı 1,647,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 2,7 olarak rakamlara yansımıştır.

İngiltere'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda İngiltere'nin yüz ölçümü 245872 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İngiltere'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1680 km² Karasal Alan : 241930 km²

İngiltere'nin Haritadaki Yeri / Konumu