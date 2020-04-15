İngiltere'yi karıştıran iddia: Huzurevlerindeki yaşlılar ölüme terk edildi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi daha da derinleşitor.

İngiltere'deki huzurevlerinde yakınları olan birçok kişi onların ölüme terk edildiğini söyledi.

Donna Millan, 73 yaşındaki annesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları gösterdikten sonra 9 Nisan'da öldüğünü kaydetti.

Israrlarına rağmen annesine test yapılmadığını iddia eden Millan, "Eğer işler daha iyi yönetilseydi annem virüsü kapmaz ve hayatta olurdu." dedi

Hayden Hewitt de 83 yaşındaki kayınvalidesinin Kovid-19 semptomları gösterdiğini ancak ambulans gönderilip huzurevinden alınmadığını aktardı. Hewitt, doktorun da ziyaret etmediği kayınvalidesinin cuma günü hayatını kaybettiğini söyledi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Her ne kadar hükümet virüs görülen huzurevleri oranını yüzde 13,5 olarak verse de ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons'ın Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Jeremy Richardson, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Richardson, "Oranın muhtemelen yüzde 60 veya yüzde 70 olduğunu sanıyorum." dedi.

21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oranın ciddi bir riske işaret ettiği değerlendiriliyor.

4 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞOLABİLİR

Huzurevleri, bakımevleri ve hizmet sağlayıcılarını temsil eden Bağımsız Bakım Grubu Başkanı Mike Padgham, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün bu yerlerde halihazırda binlerce kişinin ölümüne neden olduğuna inandığını belirtti.

Diğer Avrupa ülkelerindeki toplam ölümlerin üçte birinin huzurevleri veya bakımevlerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Padgham, İngiltere'nin de bu ülkelerden farklı olmayacağını, dolaysıyla yaklaşık 4 bin kişinin bu yerlerde öldüğünü düşündüğünü dile getirdi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI GERÇEKTE DAHA ÇOK

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 12 bin 868 kişinin hayatını kaybettiği bildirilse de bu veri sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek sayının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.