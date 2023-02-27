İngimar Torbjornsson Stole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngimar Torbjornsson Stole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İngimar Torbjornsson Stole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İngimar Torbjornsson Stole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İngimar Torbjornsson Stole 19 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ingimar Torbjørnsson Støle şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İngimar Torbjornsson Stole Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İngimar Torbjornsson Stole'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
İngimar Torbjornsson Stole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İngimar Torbjornsson Stole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Viking FK II
18 Şubat 2023 yılında KA Akureyri
İngimar Torbjornsson Stole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İngimar Torbjornsson Stole şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
İngimar Torbjornsson Stole Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U19 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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