İngimundur Aron Gudnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngimundur Aron Gudnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İngimundur Aron Gudnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İngimundur Aron Gudnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İngimundur Aron Gudnason 29 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ingimundur Aron Guðnason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İngimundur Aron Gudnason Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İngimundur Aron Gudnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 10 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. İngimundur Aron Gudnason'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İngimundur Aron Gudnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İngimundur Aron Gudnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İngimundur Aron Gudnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İngimundur Aron Gudnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2017 yılında Keflavík

İngimundur Aron Gudnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İngimundur Aron Gudnason şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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