İngot Dökümcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İngot Dökümcüsü görev tanımı nedir, İngot Dökümcüsü ne iş yapar, İngot Dökümcüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İngot Dökümcüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İngot Dökümcüsü Tanımı;

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İngot Dökümcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İngot Dökümcüsü Maaşları

İngot Dökümcüsü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük İngot Dökümcüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İngot Dökümcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.50

Meslek Adı :

İngot Dökümcüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak haldeki erimiş çeliğin potalar yardımıyla kalıplara dökülüp sıyrılması işlemini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İngot Dökümcüsü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Talimatlar doğrultusunda dökümü planlamak, döküm öncesi hazırlıkları tamamlamak,

b) Taban plakası, merkez yolluğu ve kalıpları hazır hale getirmek,

c) Hazır hale gelen malzemeleri döküm arabası üzerine yerleştirmek,

d) Döküm için malzemeleri taşımak,

e) Potayı merkez yolluğu ile merkezlemek,

f) Döküm sıcaklık ve hızını talimatlara uygun olarak ayarlamak ve kontrollerini yapmak,

g) Dökümün emniyetli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,

h) Dökümden numune almak,

i) Çapak temizlemek,

j) Dökümü kalıptan sıyırmak,

k) Çıkan ingotları ilgili birime nakletmek,

l) Kullanılan malzemenin (pota, yolluk, plaka, sürgü sistemi, kalıplar) bakımını yapmak,

m) Kullanılan malzeme ve ortamın düzen ve temizliğini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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