İngvar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngvar Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İngvar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İngvar Jonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İngvar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngvar Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İngvar Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngvar Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İngvar Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İngvar Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İngvar Jonsson 18 Ekim 1989 tarihinde Keflavík şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İngvar Jonsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. İngvar Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. İngvar Jonsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 1 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

İngvar Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İngvar Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İngvar Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İngvar Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2008 yılında Njardvík

21 Şubat 2011 yılında Stjarnan

1 Ocak 2015 yılında IK Start

15 Temmuz 2015 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2015 yılında IK Start

27 Ocak 2016 yılında Sandefjord

9 Ağustos 2018 yılında Viborg FF

22 Şubat 2020 yılında Víkingur

İngvar Jonsson kimdir

İngvar Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İngvar Jonsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İngvar Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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İngvar Jonsson nereli

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