İnhisar ilçesinde iki ev yandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Güner Orbay Mahallesi'nde Bekir Aşcı'ya ait evde soba borusunun aşırı ısınmasından çıktığı iddia edilen yangın, bitişikteki Kamile Karakaş'ın evine sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bu iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Kaynak: AA