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İnhitat ne demek, TDK'ya göre İnhitat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İnhitat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İnhitat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnhitat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İnhitat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İnhitat ne demek, TDK'ya göre İnhitat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnhitat ne demek? İnhitat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi inhitat kelimesi. Peki inhitat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre inhitat nedir, inhitat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNHİTAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnhitat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İnhitat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre inhitat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Son bulma, yıkılıp dağılma
- Güçten düşme, inginlik, yaşlanma

İNHİTAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yükselmeyen düşer / Ya terakki ya inhitat
- Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi.

İNHİTAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- inhitat etmek

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