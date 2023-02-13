İnigo Lekue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnigo Lekue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnigo Lekue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnigo Lekue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnigo Lekue 4 Mayıs 1993 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iñigo Lekue Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnigo Lekue Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İnigo Lekue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İnigo Lekue'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İnigo Lekue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnigo Lekue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İnigo Lekue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnigo Lekue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Athletic

İnigo Lekue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnigo Lekue şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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