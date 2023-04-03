İnigo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnigo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnigo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnigo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnigo Lopez 27 Nisan 2002 tarihinde Derio şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iñigo López Gálvez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnigo Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Acción Sport yapmaktadır. İnigo Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İnigo Lopez'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İnigo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İnigo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İnigo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnigo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Danok Bat Alty.

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında CD Basconia

26 Ocak 2022 yılında Sestao River

30 Haziran 2022 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

27 Temmuz 2022 yılında Arenas Club

26 Ocak 2023 yılında Bilbao Athletic

İnigo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnigo Lopez şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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