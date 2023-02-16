İnigo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnigo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnigo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnigo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnigo Martinez 17 Mayıs 1991 tarihinde Ondarroa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iñigo Martínez Berridi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnigo Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmelo Sánchez yapmaktadır. İnigo Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 30 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İnigo Martinez'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İnigo Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/inigomartinez

http://www.instagram.com/inigomartinez/

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İnigo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İnigo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 32.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İnigo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnigo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2011 yılında Sociedad

30 Ocak 2018 yılında Athletic

İnigo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnigo Martinez şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İnigo Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aurrerá Ondarroa

İspanya takımında 3 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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