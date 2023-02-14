İnigo Sainz Maza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnigo Sainz Maza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnigo Sainz Maza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnigo Sainz Maza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnigo Sainz Maza 16 Haziran 1998 tarihinde Ampuero şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Íñigo Sainz-Maza Serna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnigo Sainz Maza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. İnigo Sainz Maza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. İnigo Sainz Maza'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İnigo Sainz Maza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnigo Sainz Maza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İnigo Sainz Maza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnigo Sainz Maza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rayo Cantabria

20 Ağu 2020 yılında Racing

İnigo Sainz Maza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnigo Sainz Maza şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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