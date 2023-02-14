İnigo Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnigo Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnigo Vicente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnigo Vicente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnigo Vicente 6 Ocak 1998 tarihinde Derio şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iñigo Vicente Elorduy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnigo Vicente Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Acción Sport yapmaktadır. İnigo Vicente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İnigo Vicente'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İnigo Vicente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivicente10/

İnigo Vicente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnigo Vicente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İnigo Vicente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnigo Vicente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Danok Bat Alty.

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Athletic

6 Ağu 2019 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2020 yılında Athletic

1 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Athletic

14 Temmuz 2022 yılında Racing

İnigo Vicente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnigo Vicente şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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