İnik Deniz ne demek, TDK'ya göre İnik Deniz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnik deniz ne demek? İnik deniz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi inik deniz kelimesi. Peki inik deniz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre inik deniz nedir, inik deniz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNİK DENİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnik deniz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre inik deniz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelgit sırasında sular çekildiğinde denizin durumu

