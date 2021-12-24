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İnkıraz ne demek, TDK'ya göre İnkıraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İnkıraz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İnkıraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnkıraz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İnkıraz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İnkıraz ne demek, TDK'ya göre İnkıraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnkıraz ne demek? İnkıraz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi inkıraz kelimesi. Peki inkıraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre inkıraz nedir, inkıraz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNKIRAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnkıraz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İnkıraz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre inkıraz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son bulma

İNKIRAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Taksim, hicret ve inkırazla harp arasında bırakıldık.

İNKIRAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- inkıraza uğramak
- inkıraz bulmak
- inkıraz gelmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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